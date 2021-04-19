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  3. Terör örgütü üyelerine geçit yok! Şırnak’ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Terör örgütü üyelerine geçit yok! Şırnak’ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü üyelerine geçit yok! Şırnak’ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 12 - 18 Nisan 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2'si adli kontrol şartı olmak üzere 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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