Terör örgütü üyelerinin İBB'ye alındığı haberlerine CHP'den çok tartışılacak cevap: Kimse boş atıp dolu tutmasın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 33 bin personel alımı yaptığını belirtip bunun 12 bininin ancak incelenebildiğini, 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu ifade etmişti. Bu açıklama sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü PKK kadrosundan yerleştirilen kişilerin kimliği ortaya çıkmıştı.

Günlerdir kamu oyunda tartışılan PKK'nın dağ kadrolarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işci alındığı haberleri ile ilgili soru sorulan Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak şu açıklamayı yaptı:

"Konunun araştırılması gerekir. Terör örgütü üyelerini devletin kurumlarına işe alınması iddiaları en ince detayıyla incelenmelidir"

Öztrak'ın açıklaması tepki çekti. PKK üyelerini devletin kurumlarına işe alınması iddiaları en ince detayıyla incelenmelidir demesi gerekirken iddialar ile ilgili konuyu hiç olmamış gibi kabul ederek ortada belge yok boş atıp tutuyorlar diyerek hafife alması tepkiyle karşılandı.