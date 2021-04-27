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  3. Terör örgütüne darbe! Manisa merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Terör örgütüne darbe! Manisa merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Manisa merkezli 4 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütüne darbe! Manisa merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Manisa merkezli 4 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK Terör Örgütünün deşifresine yönelik, Manisa merkezli, Aydın, İzmir ve Van illerinde olmak üzere 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Manisa'da 6, İzmir'de 2, Van ve Aydın'da 1'er kişi olmak üzere toplam 10 terör örgütü üyesi yakalandı.

PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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