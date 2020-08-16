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Terör örgütüne kırmızı darbe! Üst düzey isim etkisiz hale getirildi

MİT'in istihbaratı ve TSK'ın başarılı operasyonuyla Terörden Arananlar da kırmızı listede bulunan PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne kırmızı darbe! Üst düzey isim etkisiz hale getirildi

PKK terör örgütünü hain emellerine ulaşmaması için büyük çaba harcayan TSK ve MİT önemli bir operasyona imza attı.MİT'in istihbaratıyla düzenlenen iki ayrı operasyonda da sansasyonel eylem planlayan üst düzey 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hale getirildi. 

OPERASYONUN GELİŞİMİ

Edinilen bilgiye göre, MİT sahadan yürüttüğü yerel istihbari çalışmalarda, "15 Ağustos'un yıl dönümünde 3 farklı PKK hücresinin Türkiye'de sansasyonel eylemler planladığı" bilgisini aldı.

Sözde PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün Silahlı Kanat Sorumlusu Murat Karayılan'ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristler, sahadaki MİT ajanları tarafından yakın takibe alındı.

Terör örgütüne kırmızı darbe! Üst düzey isim etkisiz hale getirildi

Bu kapsamda, PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko'nun (45) eylem gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki silahlı grupları hazırlandığı öğrenildi. 

KIRMIZI KATEGORİDEYDİ 

Düzenlenen operasyonla Murat Kalko sorumlusu olduğu Hakurk alanında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi. Kalko'nun örgüte 1993'te katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer aldığı belirtildi.

Kalko'nun ayrıca Karayılan'ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve özellikle Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.

Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları tespit edilen diğer 2 PKK hücresi de yakından izlendi.

Terör örgütüne kırmızı darbe! Üst düzey isim etkisiz hale getirildi

ÖRGÜTTEN KAÇIŞLAR ARTIYOR

Bölgede daha önce teslim olan teröristler, "MİT'in, son dönemde PKK faaliyetlerinin bertaraf edilmesine yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonların örgütü ciddi biçimde sarstığını ve örgütten kaçışları artırdığını" söylüyorlar.

Uzmanlar ise PKK'ya yönelik böylesi nokta operasyonlarının, örgütün tepe yöneticilerini Irak'ın kuzeyinde hareket edemez hale getirdiğini, bu durumun da özellikle sözde PKK Başkanlık Konseyi üyelerinin örgüt kadroları üzerindeki kontrolünün zayıflamasına neden olduğuna dikkati çekti.

Terör örgütüne kırmızı darbe! Üst düzey isim etkisiz hale getirildi

Tayfun Altuntaş
Editör


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