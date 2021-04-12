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  3. Terör örgütüne şafak baskını! Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi yakalandı

Terör örgütüne şafak baskını! Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Terör örgütüne şafak baskını! Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU

Terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen, 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, mali müşavir, denetçi ve muhasebe müdürü olduğu öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Terör örgütüne şafak baskını! Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi yakalandı

Terör örgütüne şafak baskını! Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi yakalandı

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