Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece PKK'lı teröristlere karşı başlatmış olduğu Pençe Kılıç Operasyonu için 12 ilin barosundan tepki çeken bir açıklama yapıldı.

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Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda toplam 89 hedef imha edilerek, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yaşanan olayın ardından sözde hak hukuk savunucusu 12 ilin barosundan tepki çeken bir ortak basın açıklaması yayımlandı.

Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!

"HESAP ZAMANI"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından teröristler tarafından Türkiye’ye yapılan saldırılarda üs olarak kullanılan Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın başarıyla sonuçlanıyor. Harekat ile teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedefin imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!

PKK SAVUNUCULUĞU YAPTILAR

Yaşanan bu olaylar tüm Dünya'da ses getirirken 12 ilin barosundan ortak bir basın açıklaması yapıldı ve "TSK, savaş uçaklarıyla başta Kobani olmak üzere Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda bulunan birçok alana 20.1.2022 tarihinde hava harekatı gerçekleştirmiştir.

Açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre başlayan askeri operasyonda can kayıpları ve yaralananların olduğu belirtilmektedir. Askeri operasyonların sürmesi halinde şüphesiz 'daha fazla can kaybı yaşanacaktır.

Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!

Hava operasyonlarının yapıldığı alanlar; Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç Savaştan sonra IŞİD'den temizlenen ve güvenliğin yeniden tesis edildiği, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı alanlardır.

Ülke olarak yıllardır savaşın, çatışmanın ve şiddetin sorunları çözmekten ziyade daha da derinleştirdiğini yaşanan büyük acılarla tecrübe etmiş bulunmaktayız. Bugün ihtiyacımız. olan şey; Kürtlerin yoğun yaşadığı alanlara askeri operasyonlar düzenlemek suretiyle sorunu derinleştirmek değil, toplumun her kesimiyle barışmaktır. Türkiye'nin komşu halklarla ilişkilerini barışı gözeterek sürdürmesi, herkes için elzemdir." ifadelerine yer verildi.

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