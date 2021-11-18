Terör örgütünün hain yüzü kendini gösterdi! Ali Haydar Kaytan'ı defin eden terör örgütü mensupları infaz edildi

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı PKK /KCK kurucularından ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi olan Ali Haydar Kaytan, MİT ve TSK'nın uzun süredir takibindeydi.

İSTİHBARAT ÇALIŞMASI YAPILDI

PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçen, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlenen Ali Haydar Kaytan ile ilgili kapsamlı bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

ÖLÜMÜ GİZLENDİ

Terör örgütünün kritik ismi olan Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirilmesi terör örgütünde panik yaratırken bu durumun örgüt içinde çözülme yaratmasının önüne geçilmesi için Kaytan'ın ölümü gizlendi.

İNFAZ ETTİLER

Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi. Bu durum terör örgütünün kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.