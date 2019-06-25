Terör örgütünün lideri Suudi Arabistan tarafından yakaladı!
Suudi Arabistan Özel Kuvvetleri, Yemen'deki üst düzey DAEŞ liderlerini yakaladı. Yakalananlar arasında DAEŞ'in Yemen Emiri Abu Osama al-Muhajir'in de yer aldığı duyuruldu.
Haberi, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA duyurdu. SPA, Suudi Arabistan ordusuna ait özel kuvvetlerin, iç savaş ülkesi Yemen'de üst düzey DAEŞ teröristlerini yakaladığı bilgisini duyurdu
YAKALANANLAR ARASINDA ABU OSAMA AL-MUHAJİR DE VAR
Haberde, yakalananlar arasında Abu Osama al-Muhajir'in de bulunduğu aktarıldı.
Teröristlerin 3 Haziran tarihinde yakalandığı belirtilirken, yakalanma görüntülerinin bugün yayınlandığı belirtildi.
SPA operasyon sırasında çok sayıda silah, mühimmat ve telekomünikasyon cihazlarının ele geçirildiğini bildirdi.
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