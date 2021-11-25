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Terörist Nihat Gören kimdir, kaç yaşında? Nihat Gören öldü mü, ne oldu?

Milli istihbarat teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist yakalandı. Yakalanan teröristler arasında Nihat Gören isimli teröristin de yakalandığı ifade edildi. Peki Terörist Nihat Gören kimdir, kaç yaşında? Nihat Gören öldü mü, ne oldu? İşte cevaplar...

Terörist Nihat Gören kimdir, kaç yaşında? Nihat Gören öldü mü, ne oldu?

Teröre yönelik askerlerimizin operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından rIak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Kandil’de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiği açıklandı. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirtildi. Peki Terörist Nihat Gören kimdir, kaç yaşında? Nihat Gören öldü mü, ne oldu?

TERÖRSİT NİHAT GÖREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu olarak görülen Nihat Gören'in birçok farklı eylemde bulunduğu ifade ediliyor. PKK/KCK'nın şehir yapılanmasında eylemler yürüttüğü öğrenilen ve hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Nihat Gören'în MİT tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Terörist Nihat Gören kimdir, kaç yaşında? Nihat Gören öldü mü, ne oldu?

NİHAT GÖREN ÖLDÜ MÜ, NE OLDU?

Terörist Nihat görenin TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlar kapsamında yakalanarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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