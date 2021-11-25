Teröre yönelik askerlerimizin operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından rIak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Kandil’de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiği açıklandı. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirtildi. Peki Terörist Nihat Gören kimdir, kaç yaşında? Nihat Gören öldü mü, ne oldu?

TERÖRSİT NİHAT GÖREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu olarak görülen Nihat Gören'in birçok farklı eylemde bulunduğu ifade ediliyor. PKK/KCK'nın şehir yapılanmasında eylemler yürüttüğü öğrenilen ve hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Nihat Gören'în MİT tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

NİHAT GÖREN ÖLDÜ MÜ, NE OLDU?

Terörist Nihat görenin TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlar kapsamında yakalanarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.