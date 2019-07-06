Teröristbaşı Mihraç Ural bombalı saldırıda yaralandı!

Terör örgütlerinden 'Acilciler'in elebaşı Mihrac Ural, Lazkiye kırsalında bombalı saldırıya uğradı.

Yeni Şafak'ın haberine göre saldırının ardından ağır yaralanan Ural, Esed'e bağlı rejim güçlerine ait bir ambulans helikopterle Şam'a götürüldü.

Hastanede tedavisine devam edilen Ural ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

SALDIRIYI TÜRKMEN GRUPLAR ÜSTLENDİ

Bölgedeki Türkmen grupları, saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, söz konusu eylem için 3 aydan bu yana hazırlık yaptıklarını ve nihayetinde bugün harekete geçtiklerini açıkladı.

Terörist Mihraç Ural'a bağlı Liva İskenderun terör yapılanması saldırıyı doğruladı