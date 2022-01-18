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  3. Teröristle fotoğraf çektiren Semra Güzel'in fotoğrafları HDP'nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi

Teröristle fotoğraf çektiren Semra Güzel'in fotoğrafları HDP'nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi

HDP milletvekili Semra Güzel'in terör örgütü PKK'ya mensup bir teröristle çektirdiği fotoğrafları, Anayasa Mahkemesi’nde görülen HDP’nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi.

Teröristle fotoğraf çektiren Semra Güzel'in fotoğrafları HDP'nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından süreç sürüyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  HDP’nin Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davasına ilişkin dosyaya eklenmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2 klasör dolusu ek delil gönderildi.

Klasörlerde, Adıyaman kırsalında öldürülen PKK'lı Volkan Bora ile birlikte fotoğrafı basına yansıyan HDP'li Semra Güzel ile ilgili fotoğraflar, belgeler ve ifadeler yer alıyor. Ayrıca eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ile ilgili ifadeler ve belgelerde klasörde bulunuyor.

Bakan Soylu'dan HDP'li Güzel'in teröristle olan fotoğrafına ilişkin açıklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26. Dönem Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Söz konusu belgelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa’nın 69. Maddesi gereğince 'HDP’nin kapatılmasına delil olabileceği' değerlendirildi.

Bakan Soylu'dan HDP'li Güzel'in teröristle olan fotoğrafına ilişkin açıklama

Berkem Temizel
Gece Editörü
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