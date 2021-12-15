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  3. Teröristlere göz açtırmayan SİHA'lar, HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'i rahatsız etti

Teröristlere göz açtırmayan SİHA'lar, HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'i rahatsız etti

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli yer tutan SİHA'ları hedef alarak akıl almaz ifadeler kullandı.

Teröristlere göz açtırmayan SİHA'lar, HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'i rahatsız etti

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde  HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, bir konuşma gerçekleştirdi. Terörle mücadelede TSK'nın en büyük gücü olan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı  Dağlık Karabağ zaferinde yer tutan SİHA'ları diline dolayarak skandal ifadeler kullandı.

Teröristlere göz açtırmayan SİHA'lar, HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'i rahatsız etti

ELEŞTİRENLER SİLAHLARMIŞ

SİHA'ları bir sorun olarak gören Dilan Dirayet Taşdemir," Bu silahlı insansız hava araçları insanları yargısızca infaz eden araçlara döndüğü için dünyada da çokça eleştirilen silahlar bunlar" ifadelerini kullandı. 

Taşdemir'in SİHA'ların eleştirildiğini ifade etmesi de Türkiye'nin birçok ülkeye SİHA sattığından haberi olmadığını ve yoğun ilgi olduğundan habersiz olduğunu gösterdi. 

Taşdemir'in açıklamaları tepki çekerken bu sözlerin ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lar hakkında söylediği," Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor" ifadeleri akıllara geldi. 

Teröristlere göz açtırmayan SİHA'lar, HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'i rahatsız etti

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