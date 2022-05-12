Teröristlerin cenazelerine katılıp cezaevinde ziyaret eden CHP'den bir skandal daha! CHP’li belediyeden DHKP-C’ye Ramazan kolisi!

Terör örgütlerine destek veren, terörist cenazelerine katılıp cezaevindeki teröristleri ziyaret eden CHP’nin, DHKP-C’ye bağlı yapılara da destek verdiği ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın haberine göre gri listede olan itirafçının dediğine göre; terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilenlerle ilgili çalışma yapan ve kamuya geriye dönüş vaat eden CHP ve İYİ Parti’nin ardından, DHKP-C de KHK’lılarla ilgili birim kurdu. Örgüte katılımın azaldığı bilgisini veren K.K., DHKP-C’nin KHK’lılar ve ailelerini, bahanelerle örgüte çekmeye çalıştığını söyledi.

ÖRGÜTÜN ADI: KEC

245 DHKP-C’li teröristin adını vererek kendisinden sonra 10 teröristin daha itirafçı olmasını sağlayan K.K. ifadesinde şunları kaydetti: “Örgüt içinde son süreçte ön plana çıkan yapı Kamu Emekçileri Cephesi’dir (KEC). Gençliğin eskisi gibi bir merkezi, binası olmadığı için örgütlenme koşulları çok kötü durumda. Örgüt ölüm oruçlarını ön plana çıkararak örgütlenmeye çalışıyor. Bu süreçte KHK’lıları ve ihraç edilen memurları KEC üzerinden organize ediyor. Muhalif kesimin susturulduğu öne sürülerek, ihraç edilenler ve ailelerinin örgüte yakınlaşması amaçlanıyor.”

CHP'Lİ BELEDİYELERİN DESTEK VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dağ kadrosundan gelen teröristlerle DİAYDER üyesi PKK’lıları kadroya alması hafızalardaki yerini korurken, CHP’li ilçe belediyelerinin de DHKP-C’ye yardım sağladığı öğrenildi. İtirafçı K.K., CHP’li ilçe belediyelerinin 2016 yılında örgüte nasıl destek verdiğini anlattı.

CHP'DEN RAMAZAN KOLİSİ

“Şişli Belediyesi’ne ait kamyonetle, gençlik binasına 50-60 Ramazan kolisi gelmişti. Bu kolileri alt kata istifledik. Daha sonra örgütün maddi gelir ve malzeme temini için kullandığı İKOM adına, belediyelerden yardım alınarak örgüte bağlı organlara dağıtıldığını öğrendim” diyen K.K., DEV-GENÇ’in 2016’daki yaz kampı için de İstanbul’daki CHP’li belediyelerden malzeme topladıklarını söyledi: “Ben K.S. ile birlikte Bakırköy, Sarıyer ve Şişli Belediyelerini gezdim. Sarıyer Belediyesi’nden 6-7 koli meyve suyu ve büyük çadır aldım. Bu çadırları gençlik kampı için benden alıp götürdüler.”

ESED'LE GÖRÜŞME

K.K., terör örgütü DHKP-C’nin Beşşar Esed yönetimi ile görüştüğünü de ortaya çıkardı. DHKP-C’nin Suriye’de Şam Cephesi altında faaliyet yürüttüğünü anlatan K.K., Grup Yorum üyelerinden birinin ve örgüt yöneticilerinden bazılarının, Suriye’de Esed’in Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ve iyi ağırlandıklarını itiraf etti.

(Kaynak:Yeni Şafak)