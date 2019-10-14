Teröristlerin havaya uçurulduğu anlar görüntülendi! İşte şanlı ordumuzun büyük başarısı...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin doğusunu ablukaya almış durumda. Havadan ve karadan teröristlere nefes aldırmayan Türk askeri operasyonu başarılı bir şekilde icra ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı yeni görüntülerde teröristlerin nasıl imha edildiği görülüyor.

TERÖRİSTLER YOK EDİLDİ

MSB, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

İşte Bakanlığın resmi hesabından yapılan paylaşım;