Teröristlerin havaya uçurulduğu anlar görüntülendi! İşte şanlı ordumuzun büyük başarısı...
Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı bir şekilde ilerleyen TSK, teröristleri ablukaya almış durumda. Milli Savunma Bakanlığı bölgedeki operasyondan yeni bir görüntü paylaştı. Bakanlığın paylaştığı görüntüde, mühimmat ikmali yapan teröristler yok edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin doğusunu ablukaya almış durumda. Havadan ve karadan teröristlere nefes aldırmayan Türk askeri operasyonu başarılı bir şekilde icra ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı yeni görüntülerde teröristlerin nasıl imha edildiği görülüyor.
TERÖRİSTLER YOK EDİLDİ
MSB, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.
İşte Bakanlığın resmi hesabından yapılan paylaşım;
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