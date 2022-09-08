Terörle Mücadeleden operasyon! Suriyeli terörist yakalandı!

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyon kapsamında, Suriye uyruklu teröristin yakalandığı açıklandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Terörle Mücadeleden operasyon! Suriyeli terörist yakalandı!

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik yürüttüğü bir soruşturmada, Suriye uyruklu bir teröristin İstanbul’da olduğu saptandı.

Terörle Mücadeleden operasyon! Suriyeli terörist yakalandı!

TERÖRİSTİN İSTANBUL'DA SAKLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Soruşturma dosyasındaki belgelerden yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, örgütün kırsal kadrosu içerisinde faaliyet yürüttüğü ve farklı zamanlarda elde edilen dijital materyallerde kırsalda örgütsel fotoğraflarının tespit edildiği S.J. adlı Suriyeli teröristin İstanbul’da saklandığı istihbaratını aldı.

Terörle Mücadeleden operasyon! Suriyeli terörist yakalandı!

PKK ÜYESİ TUTUKLANDI

Örgüt üyesinin kaldığı adres tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 3 Eylül’de operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan S.J., önceki akşam adli makamlara sevk edildi. PKK/PYD üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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