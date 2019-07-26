Tesadüf sonucu fark edildi! Dilenci kadınların kırık yumurta oyunu!

Olay, öğleden sonra Denizli Merkezefendi'de gerçekleşti. Yanlarında biri bebek iki çocuk olan 2 kadın, Yunus Timi polislerinin dikkatini çekti.

YUMURTALARI KIRIP AĞLADILAR

Motosikletli ekipler, kadınları uzaktan takibe aldı. Bir süre dilendikten sonra topladıkları paralarla iki kadının markete girdiği gören polis, kadınların marketten yumurta kolisiyle çıktığını fark etti. Daha sonra kolideki yumurtaları kırıp, önlerine koyarak ağlayıp tekrar dilenmeye başlayan iki çocuklu kadınları görenler, acıyıp, para verdi.

Dilenci kadınların kırık yumurta oyununu fark eden polisler, kimlik kontrolü yaptı. Konyadan Denizliye geldikleri öğrenilen iki kadın ve çocukları Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından götürüldü.