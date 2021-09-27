TESK Başkanı denetimlerin ardından market fiyatlarının hemen düştüğünü söyledi! Yeni gelecek yasa hakkında da bilgi verdi

Market, çarşı ve pazardaki fahiş gıda fiyatları tüketicinin kabusu olmuş durumda. Bu konuda yeni denetimler gerçekleştirilecek. Üreticiler ham madde, enerji ve diğer maliyetleri sebep gösterirken, perakendeciler ise artışın sebebini enflasyona bağladı. Üretici kanadındaki bu sıkıntıların sonucu tüketiciye yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artan fiyatlar konusunda zincir marketleri işaret etmesi ve denetim yapacağını vurgulamasından sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonu için market fiyatlarına bakmamız gerektiğini, denetimin bile indirime neden olduğunu belirtti. Zincir marketlerin fiyat düşürdüğünü, kampanyalar yaptığını söyledi.

“REKABET ORTAMINI BOZUYOR”

Palandöken fiyat istikrarının sağlanması için geç kalındığını söylerken, "Bu adım perakende ticaretinde yeni bir yasal düzenleme. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hızla Meclis'ten geçmesi lazım. Bu geciktikçe fiyat istikrarı bozuluyor. Piyasayı kontrol altında tutanlar rekabet ortamını bozuyor. Anlık olarak ihtiyaç oluşan ürünü tekellerinde topluyorlar" dedi.

Palandöken perakende piyasasında kalıcı adımların atılması gerektiğini belirtirken, gerçekleşecek perakende kanunuyla muhtemel değişimleri ve yeni yapılacak uygulamalara değindi.

BİR DÜĞMEYE BASARAK FİYAT BELİRLENİYOR

Zincir marketlerinin İstanbul’daki merkezlerinin bir düğmeye basarak istedikleri ürünün fiyatını değiştirebildiklerini belirtti. İstanbul’dan herhangi bir ildeki domatesin ve peynirin fiyatının belirlendiğini söyledi. Bütün marketlerin ortak hareket ettiğini ancak yasa ile bunların önüne geçileceğini söyledi.

Bu marketlerin günlük, haftalık ve mevsimlik olarak hangi gün nelerin satılacağını çok iyi bildiklerini ve bu ürünleri stokladıklarını söyledi. Örneğin yazın kamp sandalyesi veya şemsiye tüm ürünleri toplayıp kampanya ile satıyorlar. Bu şekilde müşteri çekiyorlar. Yasa ile meslek odalarından izin almadan bunu yapamayacaklarını ifade etti.

365 gün yapılan indirimlerle tüketicinin kafasını karıştırdıklarını bunların önüne geçileceğini belirtti.

AĞIRLIK STANDARTI GELECEK

Ürünlerin gramajları ile oynandığını , çeşit çeşit ağırlıklarla satıldığını belirtirken, bunlara bir standart getirileceğini ve paketlerin net 250, 500, 1500, 2 bin ve 2 bin 500 gram gibi net, anlaşılır gramajlarla satılacağını açıkladı.

Zincir marketlerin istediği ürünü kafalarına göre sattığını ve diğer esnafların bundan mağdur olduğunu söyledi. Bunlara da standart getirileceğini ve her marketin her ürünü satamayacağının altını çizdi.

ÇALIŞMA SAATLERİ DE SINIRLI OLACAK

Çalışma saatleri ile de ilgili düzenlemeler yapılacağını, çok geç saatlerde açık olamayacaklarını belirtti.

Zincir marketlerin Türkiye’nin her yerinde şehir içinde olduğunu belirten Palandöken, artık dünya standartlarının getirileceğinin ve buna gerek kalmayacağını belirtti.