Bahman isminin anlamı nedir, Bahman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında flaş açıklamaMasterCheff'te şefler bile kıskanmıştı! İşte şefleri bile kıskandıran kıymalı börek tarifiRabiha isminin anlamı nedir, Rabiha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Girişimcilik Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduGıda İşleme Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduGeri Kazanım İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduDoya Doya Moda All Star 3 Haziran 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduGerbera Yetiştiricisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. TESKİ Çorlu su kesintisi | Sular ne zaman gelecek 3 Haziran 2021?

TESKİ Çorlu su kesintisi | Sular ne zaman gelecek 3 Haziran 2021?

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, su kesintisi yaşanacak olan mahalleri açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar TESKİ Çorlu su kesintisi şeklinde aramalarda bulunuyor. Peki Sular ne zaman gelecek 3 Haziran 2021?

TESKİ Çorlu su kesintisi | Sular ne zaman gelecek 3 Haziran 2021?

Vatandaşların hayatını devam ettirmesi için önemli olan su ihtiyacını karşılamak ve önlem almak amacıyla su kesintisi olup olmadığını araştırıyorlar. Bu kapsamda TESKİ Çorlu su kesintisi  internet arama motorlarında araştırılıyor.

TESKİ ÇORLU SU KESİNTİSİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK 3 HAZİRAN 2021?

03 Haziran 12:54    03 Haziran 16:00    İÇME SUYU HATTI ARIZASI    ÇORLU / TÜRKGÜCÜ OSB MAH. /

03 Haziran 12:10    03 Haziran 14:20    İÇME SUYU HATTI ARIZASI    SÜLEYMANPAŞA / AYDOĞDU MAH. /

03 Haziran 11:45    03 Haziran 14:00    İÇME SUYU HATTI ARIZASI    KAPAKLI / BAHÇEAĞIL MAH. /

03 Haziran 10:11    03 Haziran 13:00    İÇME SUYU HATTI ARIZASI    ÇERKEZKÖY / BAĞLIK MAH. / NARİN CAD.

03 Haziran 10:00     03 Haziran 20:00    İÇME SUYU TESİSİNDE MEKANİK BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI  

SÜLEYMANPAŞA / ZAFER MAH. / PAZAR SOK.,SÜLEYMANPAŞA / ZAFER MAH. / CUMARTESİ SOK.,SÜLEYMANPAŞA / ZAFER MAH. / ŞEHİT BORA İNKAYA SOK.,SÜLEYMANPAŞA / ZAFER MAH. / HÜNKAR SOK.,SÜLEYMANPAŞA / ZAFER MAH. / TOPÇU SOK.,SÜLEYMANPAŞA / ZAFER MAH. / FESLEĞEN SOK.,SÜLEYMANPAŞA / ZAFER MAH. / HÜLYA SOK.,SÜLEYMANPAŞA / ZAFER MAH. / KONUK SOK.,SÜLEYMANPAŞA / ZAFER MAH. / BEGÜM SOK.

TESKİ Çorlu su kesintisi | Sular ne zaman gelecek 3 Haziran 2021?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT