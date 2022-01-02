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Teşkilat bu akşam neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın ekranlara gelip gelmeyeceğini merak edenler araştırmalarda bulunuyor. Peki Teşkilat bu akşam neden yok 2 Ocak2022 Pazar? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Teşkilat bu akşam neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un bulunduğu Milli İstihbarat Teşkilatını anlatan Teşkilat dizisi Pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor. TRT 1'in reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizisi yeni yılın ikinci gününde ekranlara gelmedi. Diziye yayın akışında  yer verilmedi onun yerine  "Kung Fu Panda 3" filminin akışta yer aldığı görüldü. Bu nedenle vatandaşlar da internet arama motorlarında Teşkilat bu akşam neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar... 

Teşkilat bu akşam neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

TEŞKİLAT BU AKŞAM NEDEN YOK 2 OCAK 2022 PAZAR ? 

Diziler yeni yılın ilk haftalarında ara vermektedir. Bu nedenle TRT 1'in ilgiyle takip edilen Teşkilat dizisi 2 Ocak 2022 Pazar gününde yeni bölümü yayınlanmayacak.  Dizi bu haftayı pas geçmesinin ardından yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam edecek.

Teşkilat bu akşam neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Her hafta pazar günleri TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi, yılbaşı arasının ardından 9 Ocak 2022 Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Ceren ile Elçi, Almanya'ya giderek örgüt için çalışmalarda bulunmaktadır. Yıldırım'ın da bu ülkeye gideceğini öğrenen ekip harekete geçmiştir. 

Teşkilat bu akşam neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Yavuz Bingöl ve Gürkan Uygun.

Teşkilat bu akşam neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Tayfun Altuntaş
Editör
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