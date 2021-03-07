İstihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini ele alacak dizi, izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Teşkilat dizisinin Serdar'ı kimdir? Çağlar Ertuğrul kimdir? İşte detaylar...

TEŞKİLAT DİZİSİNİN SERDAR'I KİMDİR? ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ertuğrul, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun olan oyuncu, 2011 yılında Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nü başarıyla bitirdi.

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