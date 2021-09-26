TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Mete Başkan’ı canlandıran Mesut Akusta, bu akşam yeni sezonu başlayan yapımda yer almamasıyla merak konusu haline geldi. Teşkilat Mete diziden ayrıldı mı? Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta neden yok? sorularının yanıtı haberimizde...

TEŞKİLAT METE DİZİDEN AYRILDI MI? TEŞKİLAT'IN METE BAŞKAN'I MESUT AKUSTA NEDEN YOK?

TRT1'in en çok izlenen dizilerinden Teşkilat, yeni sezon bölümleri başlıyor. Dizide yeni isimler dikkat çekerken ekibin başkanı Mete'nin yeni bölüm fragmanlarında olmaması dikkat çekti.

Rahatsızlanarak tedavi altına alınan Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir, ''Ameliyat sonrası yoğun bakım süreci, enfeksiyon, solunum, tansiyon, tekrar kanama riski derken tüm engelleri aştık. Evimizdeyiz ve Mesut çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabilecek ne mutlu ki...'' ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun yeni sezonda da olması bekleniyor. Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, diziye ilerleyen bölümlerde dahil olacak.