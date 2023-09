Teslim olan teröristin itirafları: İHA ve SİHA'lar bize nefes aldırmıyordu!

Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gittikten sonra terör örgütü PKK'ya katılan "Berxwedan" kod adlı S.A. isimli teröristin itirafları terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri karşısındaki çaresizliğini gözler önüne serdi.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları sonucu son 8 ayda 8 terörist teslim oldu. Diyarbakır annelerinin eyleminin başladığı 2019 tarihinden bu yana teslim olan terörist sayısı 39'a ulaştı. Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenen ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Suriye'deki saha unsurlarınca ikna edilen "Berxwedan" kod adlı S.A. (25) isimli terörist de Habur Sınır Kapısı'na teslim olmasının ardından Batman'a getirildi.

Emniyette sorgulanan terörist S.A., ifadesinde ailesine maddi katkı sağlamak amacıyla Batman'dan İstanbul'a gittiğini söyledi. S.A., 2021 yılında sözde esnaf ziyareti yapmak amacıyla iş yerlerini ziyaret eden HDP'lilerle tanışıp, HDP'liler tarafından Avrupa'da iş bulma vaadiyle kandırılarak kaçak yollarla Yunanistan'a götürüldüğünü söyledi.

Terörist S.A., buradan Avrupa'ya gitmeyi beklerken terör kamplarına teslim edildiğini dile getirdi. Bir süre buradaki terörist kamplarında eğitim gördüğünü anlatan S.A., Avrupa'ya gitmeyi hayal ederken sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra önce Mardin'in Nusaybin ilçesine, oradan da kaçak yollarla Suriye'ye götürüldüğünü söyledi. Suriye'deki terörist kamplarında bir süre eğitim aldıktan sonra mağara, tünel ve hendek kazma ekibine dahil edildiğini belirten S.A., beraberindeki teröristlerce günlerce mağara, tünel ve hendek kazdığını söyledi.

Haberin Devamı

"İHA, SİHA'lar bize nefes aldırmıyordu"

İfadesinde Türk SİHA ve İHA'ları tarafından sürekli gözetlendiklerini ifade eden terörist S.A., şunları söyledi:

"İstanbul'da HDP'lilerle tanıştım. Avrupa'da bana iş bulacakları hayaline kapılarak ikna oldum. Ancak gözümü Avrupa yerine önce Yunanistan'daki örgüt kamplarında, sonra da Suriye'deki kamplarda açtım. Ben örgütün mağara, tünel ve hendek kazma ekibindeydim. Günlerce mağara, tünel kazıyorduk. Haftalarca güneş yüzü görmüyorduk. Tepemizde sürekli Türk İHA, SİHA'ları dolanıyordu. Bize nefes aldırmıyorlardı, sürekli gözetleniyorduk. SİHA'lar'dan atılan bombalarla arkadaşlarımız kazdığımız mağaralara, tünellere, hendeklere gömülerek ölüyordu. Arkadaşlarımız hiç yere ölüyorlardı" dedi.

"Gelenler 13-14 yaşlarında çocuklardı"

Terörist S.A., Türk askerinin başarılı sınır ötesi harekatları ve operasyonlarından dolayı terör örgütü PKK'ya katılımın neredeyse bitme noktasına geldiğini itiraf etti. Ölüm korkusuyla yaşadıklarını vurgulayan S.A., "Ölüm her an ensemizdeydi. Her an öleceğiz korkusuyla yaşıyorduk. Operasyonların ardı arkası kesilmiyordu. Kafamızı çıkaramaz hale gelmiştik. Her an sayımız azalıyordu, örgüte katılım yok denecek kadar azdı. Az da olsa gelenler oluyordu, onlar da 13-14 yaşında çocuklardı. Bunlarla ne savaşı verilebilirdi" diye konuştu.

"Diyarbakır annelerinin çığlığını duyar olduk"

Örgütten kaçmak isteyen çok sayıda teröristin olduğunu ifade eden S.A. şunları kaydetti:

"Hepimiz pişmandık, benim gibi arkadaşlarımın hepsi de örgütten kaçmak istiyor ama fırsat bulamıyorlar. Örgütteki yöneticiler eleman bulamadıkları için elindekilerini de kaybetme korkusu yaşıyorlar. O yüzden sürekli baskı altındaydık. Diyarbakır'da annelerimizin eylem başlattıklarını duymuştum. O annelerin çığlığını duyar olmuştuk hepimiz. O yüzden de ailelerimize dönmek istiyorduk. İlk fırsatta örgütten kaçtım ve güvenlik kuvvetlerine teslim oldum. Gelmek isteyen arkadaşlarıma sesleniyorum, gelin teslim olun. Bize anlatıldığı gibi değil, her şey anlatılanın aksine çok daha güzel. Hayatınızda siz de yeni sayfalar açın."