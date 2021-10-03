Teşne ne demek, TDK'ya göre Teşne kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teşne ne demek? Teşne TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teşne kelimesi. Peki teşne ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teşne nedir, teşne kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Teşne kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Teşne kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TEŞNE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teşne kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teşne kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre teşne kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Susamış

- Çok istekli



TEŞNE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ne kadar da teşne imiş askerliğe...



TEŞNE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- teşne olmak

