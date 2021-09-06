Test sonucu pozitif çıkmıştı! 111 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 111 yaşındaki Leonela Gvaçava koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tiflis Cumhuriyet Hastanesi doktorları Gvaçava'nın geç kalmadan hastaneye yatırılmasının büyük ölçüde tedavisinde olumlu sonuç elde edilmesini belirlediğini söyledi.

YAŞLI KADIN TABURCU EDİLDİ

Tiflis Cumhuriyet Hastanesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 1910 doğumlu kadının yanı sıra, 80 yaşındaki oğlunun da hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Oğlunun da durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği aktarıldı.