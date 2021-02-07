Tetiş Yapı Elazığspor 0-2 Kardemir Karabükspor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Kardemir Karabükspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Kardemir Karabükspor maçı skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Tetiş Yapı Elazığspor Kardemir Karabükspor Maçının Hakemleri
Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Cihan Ataş(dördüncü Hakem)
Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11
97. Okan Aytekin, 77. Eren Çinkılınç, 30. Yiğitcan Erdoğan, 21. Hebat Alan, 53. Hasan Ekici, 6. Cihan Canpolat, 23. Kadir Taşoğlu, 8. Kadir Bekmezci, 10. Muhamed Ildız, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı, 20. Cengizhan Akgün
Yedekler
13. Ali Karataş, 80. Ahmet Ormanoğlu, 41. Muhammed Düzgüner, 16. Ahmet Can Aslan, 11. Salih Polatdemir, 19. Selim Enes Özeren, 14. Fırat Ergün, 9. Cihan Aslan, 69. Görkem Yağcı, 37. Eray Berk Yıldız
Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 28. Ali Kemal Yılmaz, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 3. Sezer Gündüz, 4. Tevfik Çağan Emanet, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 5. Emre Eser, 80. Ömer Çelik, 20. Serkan Sıkılmaz, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 74. Cihan Aydın
Yedekler
1. Halit Tokur, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 36. Furkan Erdağı, 33. Furkan Övün, 7. Hasan Fehmi Tuna, 27. Furkan Can, 32. Emir Türkölmez
Puan Durumu
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|Av
|1
|Eyüpspor
|22
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|4
|2
|51
|18
|52
|33
|2
|Van Spor
|22
|13
|4
|5
|35
|20
|43
|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|40
|16
|4
|Sakaryaspor
|22
|11
|7
|4
|37
|23
|40
|14
|5
|Turgutluspor
|22
|13
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|29
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|39
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|6
|Bodrumspor
|22
|11
|5
|6
|51
|32
|38
|19
|7
|Kırklarelispor
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|37
|11
|8
|Pazarspor
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|34
|4
|9
|Serik Belediyespor
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|32
|2
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|8
|6
|8
|30
|26
|30
|4
|11
|Pendikspor
|22
|9
|2
|11
|36
|26
|29
|10
|12
|Etimesgut Belediyespor
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|28
|1
|13
|Sivas Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|27
|6
|14
|Karacabey Belediyespor
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|27
|-1
|15
|1922 Konyaspor
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|23
|-1
|16
|Mamak FK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|22
|-33
|17
|Elazığspor
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|24
|-12
|18
|Kastamonuspor
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|20
|-14
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|20
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|5
|-53
Fikstür
|07.02.2021
|Mamak FK
|1-5
|Etimesgut Belediyespor
|07.02.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Van Spor
|07.02.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Tarsus İdman Yurdu
|07.02.2021
|Pendikspor
|3-0
|Turgutluspor
|07.02.2021
|Pazarspor
|0-2
|Kırklarelispor
|07.02.2021
|Kırşehir Belediyespor
|2-0
|Kastamonuspor
|07.02.2021
|Karacabey Belediyespor
|0-2
|Eyüpspor
|07.02.2021
|Elazığspor
|0-2
|Kardemir Karabükspor
|07.02.2021
|Bodrumspor
|5-2
|1922 Konyaspor
|07.02.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|4-1
|Serik Belediyespor
|07.02.2021
|Başkent Akademi FK
|Etimesgut Belediyespor