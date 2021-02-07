Tetiş Yapı Elazığspor 0-2 Kardemir Karabükspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Kardemir Karabükspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Kardemir Karabükspor maçı skoru ne oldu? Tetiş Yapı Elazığspor, Kardemir Karabükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tetiş Yapı Elazığspor Kardemir Karabükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Tetiş Yapı Elazığspor Kardemir Karabükspor Maçının Hakemleri

Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Cihan Ataş(dördüncü Hakem)

Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11

97. Okan Aytekin, 77. Eren Çinkılınç, 30. Yiğitcan Erdoğan, 21. Hebat Alan, 53. Hasan Ekici, 6. Cihan Canpolat, 23. Kadir Taşoğlu, 8. Kadir Bekmezci, 10. Muhamed Ildız, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı, 20. Cengizhan Akgün



Yedekler

13. Ali Karataş, 80. Ahmet Ormanoğlu, 41. Muhammed Düzgüner, 16. Ahmet Can Aslan, 11. Salih Polatdemir, 19. Selim Enes Özeren, 14. Fırat Ergün, 9. Cihan Aslan, 69. Görkem Yağcı, 37. Eray Berk Yıldız

Kardemir Karabükspor İlk 11

22. Ferhat Yılmaz, 28. Ali Kemal Yılmaz, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 3. Sezer Gündüz, 4. Tevfik Çağan Emanet, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 5. Emre Eser, 80. Ömer Çelik, 20. Serkan Sıkılmaz, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 74. Cihan Aydın



Yedekler

1. Halit Tokur, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 36. Furkan Erdağı, 33. Furkan Övün, 7. Hasan Fehmi Tuna, 27. Furkan Can, 32. Emir Türkölmez

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 22 16 4 2 51 18 52 33 2 Van Spor 22 13 4 5 35 20 43 15 3 Kırşehir Belediyespor 22 11 7 4 31 15 40 16 4 Sakaryaspor 22 11 7 4 37 23 40 14 5 Turgutluspor 22 13 0 9 29 34 39 -5 6 Bodrumspor 22 11 5 6 51 32 38 19 7 Kırklarelispor 22 9 10 3 27 16 37 11 8 Pazarspor 22 10 4 8 35 31 34 4 9 Serik Belediyespor 22 8 8 6 33 31 32 2 10 Tarsus İdman Yurdu 22 8 6 8 30 26 30 4 11 Pendikspor 22 9 2 11 36 26 29 10 12 Etimesgut Belediyespor 22 7 7 8 23 22 28 1 13 Sivas Belediyespor 22 6 9 7 35 29 27 6 14 Karacabey Belediyespor 22 7 6 9 24 25 27 -1 15 1922 Konyaspor 22 6 5 11 27 28 23 -1 16 Mamak FK 22 6 4 12 23 56 22 -33 17 Elazığspor 22 7 3 12 30 42 24 -12 18 Kastamonuspor 22 5 5 12 19 33 20 -14 19 Bayburt Özel İdare Spor 22 6 2 14 23 39 20 -16 20 Kardemir Karabükspor 22 1 2 19 9 62 5 -53

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