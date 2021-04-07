Tetiş Yapı Elazığspor 1- 6 Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 1-6 sona erdi. Tetiş Yapı Elazığspor ve Sakaryaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Sakaryaspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gençlik Merkezi Sentetik Sahası - Elazığ stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Sakaryaspor maçı skoru ne oldu? Tetiş Yapı Elazığspor, Sakaryaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tetiş Yapı Elazığspor 1- 6 Sakaryaspor Tetiş Yapı Elazığspor Sakaryaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gençlik Merkezi Sentetik Sahası - Elazığ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Tetiş Yapı Elazığspor 1 -6 Sakaryaspor

Maçının Hakemleri

Erdem Temel(hakem), Uğur Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Muratcan Ilgaz(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Çağatay Lakot(dördüncü Hakem)

Tetiş Yapı Elazığspor

Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11

13. Ali Karataş, 5. Ömer Faruk Aydemir, 6. Cihan Canpolat, 8. Kadir Bekmezci, 9. Cihan Aslan, 10. Muhamed Ildız, 41. Muhammed Düzgüner, 52. İzzet Topatar, 53. Hasan Ekici, 77. Eren Çinkılınç, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı



Yedekler

97. Okan Aytekin, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 18. Fırat Sefa Öncü, 19. Selim Enes Özeren, 35. Gökhan Ekmen, 70. Ahmet Ertuğrul Öztürk, 80. Ahmet Ormanoğlu



Teknik Sorumlu

Cafer Aydın



Goller

Fırat öncü



Kartlar





Oyundan Çıkanlar

-Hasan Ekici, Cihat Aslan, Cihan Canpolat, yusuf Poyrazlı,Muhammed ıldız,



Oyuna Girenler

Ahmet Öztürk, Fırat öncü,Fırat ergün Selim Özeren, Salih Polat demir

Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 8. Nuri Fatih Aydin, 10. Muhammet Reis, 11. Hasan Bilal, 19. Ali Özgün, 23. Mehmet Boztepe, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 67. Alpay Koçaklı, 96. Ümit Yasin Arslan



Yedekler

74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 6. Alim Can Menteşe, 9. Berk İsmail Ünsal, 17. Devrim Taşkaya, 20. Oğuzhan Kayar, 38. Hakan Aslantaş, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 88. Berkay Can Değirmencioğlu



Teknik Sorumlu





Goller

Hasan Bilal 2, Ali Özgün2,Caner Koca, Muhammet Reis



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 32 24 6 2 71 21 78 50 2 Sakaryaspor 32 16 12 4 56 30 60 26 3 Kırşehir Belediyespor 32 17 8 7 45 25 59 20 4 Van Spor 32 17 6 9 51 29 57 22 5 Kırklarelispor 32 15 12 5 47 26 57 21 6 Bodrumspor 32 16 7 9 67 41 55 26 7 Etimesgut Belediyespor 32 15 7 10 51 27 52 24 8 Turgutluspor 32 15 4 13 40 45 49 -5 9 Tarsus İdman Yurdu 32 13 9 10 51 41 48 10 10 Serik Belediyespor 32 12 12 8 45 39 48 6 11 Karacabey Belediyespor 32 12 8 12 40 35 44 5 12 Pendikspor 32 12 5 15 50 42 41 8 13 Pazarspor 32 11 5 16 50 55 38 -5 14 Sivas Belediyespor 32 8 13 11 42 41 37 1 15 Bayburt Özel İdare Spor 32 11 4 17 40 52 37 -12 16 1922 Konyaspor 32 9 8 15 39 41 35 -2 17 Kastamonuspor 32 7 11 14 27 46 32 -19 18 Elazığspor 32 8 5 19 41 68 29 -27 19 Mamak FK 32 6 6 20 28 94 24 -66 20 Kardemir Karabükspor 32 1 2 29 11 94 5 -83

Fikstür

04.04.2021 Başkent Akademi FK Bodrumspor 07.04.2021 Mamak FK 0-3 Bodrumspor 07.04.2021 Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu 07.04.2021 Serik Belediyespor 1-0 Van Spor 07.04.2021 Pendikspor 0-0 Karacabey Belediyespor 07.04.2021 Kastamonuspor 1-1 1922 Konyaspor 07.04.2021 Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor 07.04.2021 Sivas Belediyespor 0-1 Kırşehir Belediyespor 07.04.2021 Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor 07.04.2021 Elazığspor 1-6 Sakaryaspor 07.04.2021 Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor

KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu