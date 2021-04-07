Tetiş Yapı Elazığspor 1- 6 Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 1-6 sona erdi. Tetiş Yapı Elazığspor ve Sakaryaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Sakaryaspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gençlik Merkezi Sentetik Sahası - Elazığ stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Sakaryaspor maçı skoru ne oldu?
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Tetiş Yapı Elazığspor 1- 6 Sakaryaspor
Tetiş Yapı Elazığspor Sakaryaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Gençlik Merkezi Sentetik Sahası - Elazığ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Tetiş Yapı Elazığspor 1 -6 Sakaryaspor
Maçının Hakemleri
Erdem Temel(hakem), Uğur Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Muratcan Ilgaz(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Çağatay Lakot(dördüncü Hakem)
Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11
13. Ali Karataş, 5. Ömer Faruk Aydemir, 6. Cihan Canpolat, 8. Kadir Bekmezci, 9. Cihan Aslan, 10. Muhamed Ildız, 41. Muhammed Düzgüner, 52. İzzet Topatar, 53. Hasan Ekici, 77. Eren Çinkılınç, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı
Yedekler
97. Okan Aytekin, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 18. Fırat Sefa Öncü, 19. Selim Enes Özeren, 35. Gökhan Ekmen, 70. Ahmet Ertuğrul Öztürk, 80. Ahmet Ormanoğlu
Teknik Sorumlu
Cafer Aydın
Goller
Fırat öncü
Kartlar
Oyundan Çıkanlar
-Hasan Ekici, Cihat Aslan, Cihan Canpolat, yusuf Poyrazlı,Muhammed ıldız,
Oyuna Girenler
Ahmet Öztürk, Fırat öncü,Fırat ergün Selim Özeren, Salih Polat demir
Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 8. Nuri Fatih Aydin, 10. Muhammet Reis, 11. Hasan Bilal, 19. Ali Özgün, 23. Mehmet Boztepe, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 67. Alpay Koçaklı, 96. Ümit Yasin Arslan
Yedekler
74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 6. Alim Can Menteşe, 9. Berk İsmail Ünsal, 17. Devrim Taşkaya, 20. Oğuzhan Kayar, 38. Hakan Aslantaş, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 88. Berkay Can Değirmencioğlu
Teknik Sorumlu
Goller
Hasan Bilal 2, Ali Özgün2,Caner Koca, Muhammet Reis
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|32
|24
|6
|2
|71
|21
|78
|50
|2
|Sakaryaspor
|32
|16
|12
|4
|56
|30
|60
|26
|3
|Kırşehir Belediyespor
|32
|17
|8
|7
|45
|25
|59
|20
|4
|Van Spor
|32
|17
|6
|9
|51
|29
|57
|22
|5
|Kırklarelispor
|32
|15
|12
|5
|47
|26
|57
|21
|6
|Bodrumspor
|32
|16
|7
|9
|67
|41
|55
|26
|7
|Etimesgut Belediyespor
|32
|15
|7
|10
|51
|27
|52
|24
|8
|Turgutluspor
|32
|15
|4
|13
|40
|45
|49
|-5
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|32
|13
|9
|10
|51
|41
|48
|10
|10
|Serik Belediyespor
|32
|12
|12
|8
|45
|39
|48
|6
|11
|Karacabey Belediyespor
|32
|12
|8
|12
|40
|35
|44
|5
|12
|Pendikspor
|32
|12
|5
|15
|50
|42
|41
|8
|13
|Pazarspor
|32
|11
|5
|16
|50
|55
|38
|-5
|14
|Sivas Belediyespor
|32
|8
|13
|11
|42
|41
|37
|1
|15
|Bayburt Özel İdare Spor
|32
|11
|4
|17
|40
|52
|37
|-12
|16
|1922 Konyaspor
|32
|9
|8
|15
|39
|41
|35
|-2
|17
|Kastamonuspor
|32
|7
|11
|14
|27
|46
|32
|-19
|18
|Elazığspor
|32
|8
|5
|19
|41
|68
|29
|-27
|19
|Mamak FK
|32
|6
|6
|20
|28
|94
|24
|-66
|20
|Kardemir Karabükspor
|32
|1
|2
|29
|11
|94
|5
|-83
Fikstür
|04.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Mamak FK
|0-3
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Turgutluspor
|0-2
|Tarsus İdman Yurdu
|07.04.2021
|Serik Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|07.04.2021
|Pendikspor
|0-0
|Karacabey Belediyespor
|07.04.2021
|Kastamonuspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|07.04.2021
|Kardemir Karabükspor
|1-3
|Kırklarelispor
|07.04.2021
|Sivas Belediyespor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|07.04.2021
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Eyüpspor
|07.04.2021
|Elazığspor
|1-6
|Sakaryaspor
|07.04.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-0
|Pazarspor
KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu