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Tetiş Yapı Elazığspor 1- 6 Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tetiş Yapı Elazığspor 1- 6 Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 1-6 sona erdi. Tetiş Yapı Elazığspor ve Sakaryaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Sakaryaspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gençlik Merkezi Sentetik Sahası - Elazığ stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Tetiş Yapı Elazığspor - Sakaryaspor maçı skoru ne oldu?

Tetiş Yapı Elazığspor, Sakaryaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Tetiş Yapı Elazığspor 1- 6 Sakaryaspor

Tetiş Yapı Elazığspor  Sakaryaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gençlik Merkezi Sentetik Sahası - Elazığ

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Tetiş Yapı Elazığspor 1 -6 Sakaryaspor

Maçının Hakemleri
Erdem Temel(hakem), Uğur Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Muratcan Ilgaz(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Çağatay Lakot(dördüncü Hakem)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPORTetiş Yapı Elazığspor

Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11
13. Ali Karataş, 5. Ömer Faruk Aydemir, 6. Cihan Canpolat, 8. Kadir Bekmezci, 9. Cihan Aslan, 10. Muhamed Ildız, 41. Muhammed Düzgüner, 52. İzzet Topatar, 53. Hasan Ekici, 77. Eren Çinkılınç, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı

Yedekler
97. Okan Aytekin, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 18. Fırat Sefa Öncü, 19. Selim Enes Özeren, 35. Gökhan Ekmen, 70. Ahmet Ertuğrul Öztürk, 80. Ahmet Ormanoğlu

Teknik Sorumlu
Cafer Aydın

Goller
Fırat öncü

Kartlar


Oyundan Çıkanlar
-Hasan Ekici, Cihat Aslan, Cihan Canpolat, yusuf  Poyrazlı,Muhammed ıldız,

Oyuna Girenler
Ahmet Öztürk, Fırat öncü,Fırat ergün Selim Özeren, Salih Polat demir

SAKARYASPORSakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 8. Nuri Fatih Aydin, 10. Muhammet Reis, 11. Hasan Bilal, 19. Ali Özgün, 23. Mehmet Boztepe, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 67. Alpay Koçaklı, 96. Ümit Yasin Arslan

Yedekler
74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 6. Alim Can Menteşe, 9. Berk İsmail Ünsal, 17. Devrim Taşkaya, 20. Oğuzhan Kayar, 38. Hakan Aslantaş, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 88. Berkay Can Değirmencioğlu

Teknik Sorumlu


Goller
Hasan Bilal 2, Ali Özgün2,Caner Koca, Muhammet Reis

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor32246271217850
2Sakaryaspor321612456306026
3Kırşehir Belediyespor32178745255920
4Van Spor32176951295722
5Kırklarelispor321512547265721
6Bodrumspor32167967415526
7Etimesgut Belediyespor321571051275224
8Turgutluspor3215413404549-5
9Tarsus İdman Yurdu321391051414810
10Serik Belediyespor32121284539486
11Karacabey Belediyespor32128124035445
12Pendikspor32125155042418
13Pazarspor3211516505538-5
14Sivas Belediyespor32813114241371
15Bayburt Özel İdare Spor3211417405237-12
161922 Konyaspor329815394135-2
17Kastamonuspor3271114274632-19
18Elazığspor328519416829-27
19Mamak FK326620289424-66
20Kardemir Karabükspor32122911945-83

Fikstür

04.04.2021Başkent Akademi FK Bodrumspor
07.04.2021Mamak FK0-3Bodrumspor
07.04.2021Turgutluspor0-2Tarsus İdman Yurdu
07.04.2021Serik Belediyespor1-0Van Spor
07.04.2021Pendikspor0-0Karacabey Belediyespor
07.04.2021Kastamonuspor1-11922 Konyaspor
07.04.2021Kardemir Karabükspor1-3Kırklarelispor
07.04.2021Sivas Belediyespor0-1Kırşehir Belediyespor
07.04.2021Etimesgut Belediyespor0-1Eyüpspor
07.04.2021Elazığspor1-6Sakaryaspor
07.04.2021Bayburt Özel İdare Spor2-0Pazarspor

KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu 

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