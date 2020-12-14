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  3. Tevfik Göksu açıkladı: İBB, suya yüzde 40 zam istiyor

Tevfik Göksu açıkladı: İBB, suya yüzde 40 zam istiyor

Esenler Belediyesi Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB yönetiminin suya yüzde 40 zam yapmak için meclise teklif getirdiğini ifade etti.

Tevfik Göksu açıkladı: İBB, suya yüzde 40 zam istiyor

31 Mart yerel seçimlerinde suya, ulaşıma ve çok sayıda kaleme indirim yapmak için vatandaşlardan oy isteyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yine vatandaşların ceplerini yakacak bir teklifle İBB meclisine geliyor.

Aralık ayı Meclis Toplantısına ilişkin olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Esenler Belediyesi Başkanı ve  İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'nin suya yüzde 40 zam yapılma teklifini meclise getireceğini kaydetti. 

YÜZDE 40 ZAM İSTENİYOR

Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Dün, "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız" sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık %40 su zammı ile geliyor." ifadelerini kullandı.

 

 

İBB Aralık Ayı Meclis toplantısı bugün Fatih'teki  Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

 



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