Tevfik Özlü: Maskeyi çene altına indirmek çok tehlikeli, yapmayın

Koronavirüs salgınından korunmak için maske kullanımı ve sosyal mesafe önem arz ederken vatandaşların maskeleri yüzüne tam oturtmaması,çene altına kadar indirmesi ve sosyal mesafeye uymaması nedeniyle Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, vatandaşları uyardı.

Özlü, "Maske takmakla, takıyor gibi yapmak aynı şey değildir. Maske burnu, ağzı ve çeneyi kapamalı ve yüze oturmalıdır. Burnu dışarıda bırakmak veya maskeyi çene altına indirmek, maskenin kirli yüzünden ağız ve buruna virüsün bulaşmasına neden olur. Çok tehlikeli, sakın yapmayın!" dedi.

Maske takmakla, takıyor gibi yapmak aynı şey değildir. Maske burnu, ağzı ve çeneyi kapamalı ve yüze oturmalıdır. Burnu dışarıda bırakmak veya maskeyi çene altına indirmek, maskenin kirli yüzünden ağız ve buruna virüsün bulaşmasına neden olur. Çok tehlikeli, sakın yapmayın! — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) May 15, 2020

"SOKAKTA YÜRÜRKEN SOSYAL MESAFEYİ KORUYUN"

Vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları konusunda da uyarı yapan Özlü,"Önünüzde yürüyen kişi sigara içiyorsa verdiği nefesteki sigara dumanını görebildiğiniz veya kokusunu duyabildiğiniz mesafe virüsün bulaşabileceği mesafedir. Sokakta yürürken, kuyrukta beklerken bu mesafeyi mutlaka koruyun. Maske takıyor olmanız size yalancı güven vermesin." ifadelerini kullandı.

"MASKESİNİ ÇENE ALTINA İNDİREN AVM VE PAZAR YERLERİNE ALINMAMALI"

Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pazar yerlerine, AVM’lere girişte ateş kontrolü yanında, maskenin usulüne uygun şekilde takılıp takılmadığı da kontrol edilmeli ve maskesini usulüne uygun şekilde takmayan, burnunu dışarıda bırakan, maskesini çene altına indirenler içeriye alınmamalı."