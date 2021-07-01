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  3. Teyzesine misafirliğe gelmişti... 5. kattan düşen üniversite öğrencisi feci şekilde can verdi!

Teyzesine misafirliğe gelmişti... 5. kattan düşen üniversite öğrencisi feci şekilde can verdi!

Ordu'dan teyzesine misafirliğe gelen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Berkay Kalafat, herkes uyuduğu sırada 5. kattan düştü. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Teyzesine misafirliğe gelmişti... 5. kattan düşen üniversite öğrencisi feci şekilde can verdi!

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Berkay Kalafat, 3 gün önce Ordu'dan teyzesine misafirliğe geldi. 

İddiaya göre herkes uyuduğu sırada balkona çıkan genç henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattan aşağıya düştü. Gürültüye koşan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kalafat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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