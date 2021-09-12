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  3. Tezgahtar indirimi reddetti, ardından çaylı saldırıya maruz kaldı!

Tezgahtar indirimi reddetti, ardından çaylı saldırıya maruz kaldı!

İstanbul Avcılar'da bir kadın, kendisine indirim yapmayan tezgahtara önce kolonya şişesi ile saldırmak istedi, engellenince bu sefer tezgah üzerindeki çayı fırlattı.

Tezgahtar indirimi reddetti, ardından çaylı saldırıya maruz kaldı!

Avcılar'da Merkez Mahallesi'nde hava alanında unutulan eşyaların satıldığı mağazaya kocası ile gelen bir kadın, elindeki 70 lira tutan ürünler için indirim talebinde bulundu. Tezgahtar Elif Korkmaz iş yerinin prensiplerine uymadığı gerekçesiyle indirim talebini kabul etmedi.

Tezgahın üzerinde bulunan kolonya şişesini almaya çalışan kadın, tezgahtarın ağabeyi Caner Korkmaz tarafından engellendi. Beklediği indirimin yapılmamasından ötürü tartışmaya devam eden kadın tezgah üzerinde bulunan içi çay dolu bardağı alarak Elif Korkmaz'ın üzerine döktü. Sinirli müşteri diğer müşteriler ve kocası tarafından zorlukla dışarı çıkartılabildi.

Saldırıya maruz kalan Elif Korkmaz, babası Aziz Korkmaz ile birlikte Avcılar Polis Merkezi'ne müracaat etti. Kendisine hakarette bulunulduğunu, fiziki şiddete uğradığını belirterek kadın müşteriden şikayetçi oldu.

KADININ KADINA BUNU YAPMASI OLAYIN ACI TARAFI

Baba Korkmaz; üç kuruş için insanların birbirine zarar vermesinin anlamsız olduğunu belirtiyor ve bir kadının bir kadına bunu yapmasının olayın acı tarafı olduğunu vurguluyor. Kızının psikolojisinin de bozulduğu söyleyen üzgün baba, kızının evden çıkmak istemediğini işe de gelmediğini ifade etti.

Tezgahtar indirimi reddetti, ardından çaylı saldırıya maruz kaldı!

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