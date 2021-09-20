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  3. Tezgül Şükrüoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

Tezgül Şükrüoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi olan 35 yaşındaki Tezgül Şükrüoğlu kaldığı pansiyonun balkonunda ölü olarak bulundu. Bu kapsamda Tezgül Şükrüoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularına yanıt aranıyor.

Tezgül Şükrüoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

 Aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu Tekirdağ'da Şarköy'un Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapıyordu. Çorlu ilçesinde oturan ailesi, kızlarından haber alamayınca sabah saatlerinde kaldığı pansiyonu arayarak durumunu sordular.

TEZGÜL ŞÜKRÜOĞLU KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Jandarma ekipleri pansiyon sahibinin ihbarda bulunması ile pansiyona geldiler ve  Tezgül Şükrüoğlu'nun odasına girdiler. Şükrüoğlu,balkonda bulunan sandalyede oturur bir şekilde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şükrüoğlu'nun hayata gözlerini yumduğu kaydedildi. Daha sonrasında savcılığın da incelemede bulunmasıyla Şükrüoğlu'nun cansız vücudu, otopsi yapılması amacıyla Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

Tezgül Şükrüoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

2,5 ay önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi'ne atanan Tezgül Şükrüoğlu pansiyonda tek başına yaşıyordu.

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