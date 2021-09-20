Tezgül Şükrüoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

Aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu Tekirdağ'da Şarköy'un Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapıyordu. Çorlu ilçesinde oturan ailesi, kızlarından haber alamayınca sabah saatlerinde kaldığı pansiyonu arayarak durumunu sordular.

TEZGÜL ŞÜKRÜOĞLU KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Jandarma ekipleri pansiyon sahibinin ihbarda bulunması ile pansiyona geldiler ve Tezgül Şükrüoğlu'nun odasına girdiler. Şükrüoğlu,balkonda bulunan sandalyede oturur bir şekilde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şükrüoğlu'nun hayata gözlerini yumduğu kaydedildi. Daha sonrasında savcılığın da incelemede bulunmasıyla Şükrüoğlu'nun cansız vücudu, otopsi yapılması amacıyla Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

2,5 ay önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi'ne atanan Tezgül Şükrüoğlu pansiyonda tek başına yaşıyordu.