TFF 1. Lig: Bandırmaspor 1-0 Kocaelispor | Maç sonucu, özeti

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Bandırmaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Bandırmaspor ilk yarıda bulduğu tek golle rakibini 1-0 mağlup etti ve bu sonucun ardından puanını 25'e yükseltti. Kocaelispor ise mağlubiyetin ardından 20 puanda kaldı.

BANDIRMASPOR 1-0 KOCAELİSPOR

Hakemler: Caner Ak, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör (Dk.60 Alpay Koldaş), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel, Doğan Can Davas(Dk.72 Guido Koçer), Akabueze (Dk.85 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek(Dk.85 Burak Süleyman)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Dino Ndlovu (Dk.43 Mevlüt Erdinç), Atila Turan, Omolo(Dk.72 Dilaver Güçlü), Semih Karadeniz, Diop (Dk.46 Yılmaz Özeren), Tisdell (Dk.46 Pereira), Benhur Keser

Gol: Dk.30 Mehmet Özcan(Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk.19 Mehmet Taş, Dk.50 Semih Karadeniz (Kocaelispor)

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