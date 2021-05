TFF 1.Lig play - off final: Altınordu - Altay maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1.Lig'den Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belli olacağı play- off final maçında Altınordu ile Altay karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolsever TFF 1.Lig play - off final: Altınordu - Altay maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

A+ A-

TFF 1.Lig'den Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından son takım play- off final maçıyla belli olacak. Yılport Samsunspor'u geçen, Altınordu ile İstanbulspor'u eleyen Altay kozlarını paylaşacak. İki takımın taraftarlarını ve futbolseverleri şimdiden heyecan sararken mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de TFF 1.Lig play - off final: Altınordu - Altay maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Detayları haberimizde bulabilirsiniz. TFF 1.LİG PLAY - OFF FİNAL: ALTINORDU - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? TFF 1.Lig play - off finalinde Altınordu ile Altay arasında oynanacak olan maç, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir. MAÇ HAKKINDA EK BİLGİLER 2002-2003'ten beri Süper Lig'den uzak kalan Altay ile 1969-1970'den beri Süper Lig'de yer almayan Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü ligde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'dan sonra Süper Lig'e yükselen 3. takım olmak için karşılaşacak. İzmir'in en son 2002-2003'te Altay ve Göztepe olmak üzere 2 takımla yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda da iki İzmir temsilcisi yer alacak. Kaynak: Bölge Gündem, Anadolu Ajansı Haber: Tayfun Altuntaş playoff