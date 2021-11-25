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Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı neden yok? | Ertelendi mi? | Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak?

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor ile BB Erzurumspor 29 Kasım Pazartesi günü (bugün) karşı karşıya gelecekti. Fakat maça ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı neden yok? | Ertelendi mi? | Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar

Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı neden yok? | Ertelendi mi? | Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak?

Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile BB Erzurumspor bugün kozlarını paylaşacaktı. Fakat maça ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.  Peki Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı neden yok? | Ertelendi mi? | Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar...

TUZLASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NEDEN YOK?

Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı 29 Kasım 2021 Pazartesi oynanacaktı. Saat 20.00'daTuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanması planlanan maça ilişkin flaş bir açıklama yapıldı. Maç bugün oynanmayacak.

TUZLASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Tuzlaspor - BB Erzurumspor mücadelesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

TUZLASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Spor Toto 1. Lig 14. hafta maçında oynanacak olan Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Konuya ilişkin bilgiler netleştiğinde haberimizde yer verilecektir...

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