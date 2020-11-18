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TFF 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Ligde 10. hafta, 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak.

TFF 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Altınordu-İstanbulspor: Suat Arslanboğa

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor: Volkan Bayarslan

16.00 Bursaspor-Adanaspor: Serkan Tokat

19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

22 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Alper Ulusoy

23 Kasım Pazartesi:

19.00 Menemenspor-Altay: Emre Kargın

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın

Onur Çelik
Spor Editörü


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