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TFF 1. Lig'de 19. haftanın programı

TFF 1. Lig'de, heyecan 19. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde, 19. hafta, cuma günü saat 19.00'da Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor mücadelesi ile başlayacak.

TFF 1. Lig'de 19. haftanın programı

Giresunspor'un liderliği ile devam eden TFF 1. Lig'de, 19. hafta heyecanı yaşanacak. Ligde haftanın ilk maçı Akhisarspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ocak Pazar:

13.30 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Şehir)

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altınordu (Büyükşehir Belediye)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

LİGDE GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.GİRESUNSPOR18115226131338
2.İSTANBULSPOR A.Ş.18114338191937
3.YILPORT SAMSUNSPOR1810622516936
4.ALTAY18102630171332
5.ADANA DEMİRSPOR1894531181331
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1894524131131
7.BURSASPOR189363328530
8.TUZLASPOR A.Ş.189362727030
9.ALTINORDU188462426-228
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR188372319427
11.ADANASPOR A.Ş.186392423121
12.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR185581827-920
13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR185491822-419
14.MENEMEN SPOR184772028-819
15.AKHİSARSPOR1844101625-916
16.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR1844101629-1316
17.ANKARASPOR1824121231-1910
18.ESKİŞEHİRSPOR1807111034-244
Onur Çelik
Spor Editörü
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