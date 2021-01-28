TFF 1. Lig'de 19. haftanın programı
TFF 1. Lig'de, heyecan 19. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde, 19. hafta, cuma günü saat 19.00'da Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor mücadelesi ile başlayacak.
Giresunspor'un liderliği ile devam eden TFF 1. Lig'de, 19. hafta heyecanı yaşanacak. Ligde haftanın ilk maçı Akhisarspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)
31 Ocak Pazar:
13.30 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Şehir)
16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Altınordu (Büyükşehir Belediye)
1 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
LİGDE GÜNCEL PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GİRESUNSPOR
|18
|11
|5
|2
|26
|13
|13
|38
|2.İSTANBULSPOR A.Ş.
|18
|11
|4
|3
|38
|19
|19
|37
|3.YILPORT SAMSUNSPOR
|18
|10
|6
|2
|25
|16
|9
|36
|4.ALTAY
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|13
|32
|5.ADANA DEMİRSPOR
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|13
|31
|6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|18
|9
|4
|5
|24
|13
|11
|31
|7.BURSASPOR
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|5
|30
|8.TUZLASPOR A.Ş.
|18
|9
|3
|6
|27
|27
|0
|30
|9.ALTINORDU
|18
|8
|4
|6
|24
|26
|-2
|28
|10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|18
|8
|3
|7
|23
|19
|4
|27
|11.ADANASPOR A.Ş.
|18
|6
|3
|9
|24
|23
|1
|21
|12.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|-9
|20
|13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|-4
|19
|14.MENEMEN SPOR
|18
|4
|7
|7
|20
|28
|-8
|19
|15.AKHİSARSPOR
|18
|4
|4
|10
|16
|25
|-9
|16
|16.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|18
|4
|4
|10
|16
|29
|-13
|16
|17.ANKARASPOR
|18
|2
|4
|12
|12
|31
|-19
|10
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|18
|0
|7
|11
|10
|34
|-24
|4