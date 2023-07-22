TFF 1959 öncesi tüm şampiyonlukları kabul ederse 4 büyük takım şampiyonluk sayıları kaç olacak?

Fenerbahçespor kulübünün müracaatı üzerine TFF'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların araştırılması için komisyon kurulması üzerine 4 büyük kulüpte şampiyonluk sayıları da artacak. İşte 4 büyük kulübün kazanacağı şampiyonluk sayıları şu şekilde olacak...

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TFF 1959 öncesi tüm şampiyonlukları kabul ederse 4 büyük takım şampiyonluk sayıları kaç olacak?

Beşiktaşspor kulübü, 1956-1957 ve 1957-1958 yıllarında tertip edilen Federasyon Kupası'nı kazanmış ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiştir. Rahmetli Cenk Koray bu durumu mahkemeye taşımış ve mahkeme kararı ile 2002'de yapılan başvuru kabul edilerek Beşiktaş iki şampiyonluk verilmişti.

Bu gelişmeden sonra Fenerbahçespor kulubüde 1959 yılı öncesi kazanılan şampiyonluklar için uzun süredir girişimlerde bulunarak şampiyonlukların geri verilmesini talep ediyordu.

İkinci kez genel kurulda seçilerek TFF başkanlığı görevine devam eden Mehmet Ekşi, yönetimindeki federasyon yönetim kurulunun 1959 yılı öncesi kazanılan şampiyonluklar için araştırma komisyonu kurulması kararı başta Galatasaray ve Trabzonspor kulübünden açıklamalar geldi.

Alınan karar sonrası Galatasaray kulübü kararı tahkim kuruluna getireceğini duyururken Trabzonspor kulübü ise 1959 yılı öncesi 20 şampiyonluklarının bulunduğunu ve bu şampiyonlukların tescil edilmesi için Türkiye futbol federasyonuna müracaat edeceklerini duyurdu.

Tüm bu gelişmeler üzerine gözler 1959 yılı öncesi hangi takımların kaç şampiyonlukları var diye araştırmaya başladı.

İŞTE SÜPER LİG'DE 1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUK SAYILARI:

Trabzonsopr, 1959 yılı öncesi İdamangücü, ve idmanocağı iki kulübün birleşmesinden Trabzonspor kulübünün kurulduğunu ve bu iki kulübün kazandığı 20 şampiyonluğun verilmesi için TFF'ye müracaatta bulunacağını açıklamıştı.

Trabzonspor:20
Fenerbahçe: 9
Beşiktaş: 7
Galatasaray: 1
Ankara Demirspor: 2
Harbokulu: 2
Eskişehir Demirspor: 1
Güneşspor: 1
Göztepe: 1
Gençlerbirliği: 2
İstanbulspor: 1
Ankaragücü: 1
Muhafızgücü: 1
Harbiye: 1

ARAŞTIRMA SONUCU 4 BÜYÜK KULÜBÜN ŞAMPİYONLUK SAYILARI ŞU ŞEKİLDE OLACAK

1924 yılından bu yana 4 büyük takımın şampiyonlukları şu şekilde olacak.

Fenerbahçe:28

Trabzonspor:27

Galatasaray:24

Beşiktaş:21

BU sonuçlarla Fenerbahçe ve Trabzonspor her beş şampiyonluğa bir yıldız verildiği için formasına 5 yıldız, Galatasaray ve Beşiktaş 4 yıldız takmış olacak.

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