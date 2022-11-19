TFF 3. Lig bu gün oynanan maçların toplu sonuçlar TFF 3. Lig'de 12. haftasında zorlu geçen maçların sonunda toplam üç grupta bir birbirinden çekişmeli geçen maçlara sahne oldu. TFF 3. Lig bu gün oynanan maçların toplu sonuçları haberimizde.