TFF 3. Lig bu gün oynanan maçların toplu sonuçlar

TFF 3. Lig'de 12. haftasında zorlu geçen maçların sonunda toplam üç grupta bir birbirinden çekişmeli geçen maçlara sahne oldu. TFF 3. Lig bu gün oynanan maçların toplu sonuçları haberimizde.

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TFF 3. Lig bu gün oynanan maçların toplu sonuçlar

TFF 3. Lig'de 12. haftasında Müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

1. Grup:

BC Group Ağrı 1970-Karşıyaka: 0-0

Çatalcaspor-Eskişehirspor: 1-1

Amasyaspor FK-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Yomraspor-Edirnespor: 2-1

Nevşehir Belediyespor-Belediye Derincespor: 3-0

Belediye Kütahyaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-0

52 Orduspor FK-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0

Entegre Solar Elazığspor-1922 Konyaspor: 1-2

Yeni Mersin İdmanyurdu-Hacettepe 1945: 2-0

2. Grup:

Amberçay Eynesil Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Ergene Velimeşespor-Turgutluspor: 0-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-Orduspor 1967: 1-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Kuşadasıspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3-0

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Karaman FK: 0-0

Armoni Alanya Kestelspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 3-0

Bulvarspor-23 Elazığ FK: 3-0

3. Grup:

68 Aksaray Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

Niğde Anadolu FK-Malatya Arguvanspor: 0-3

Siirt İl Özel İdaresi-Efeler 09: 0-0

Bergama Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor: 3-1

Beyoğlu Yeni Çarşı-Osmaniyespor: 4-1

Bitexen Sapanca Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor: 1-0

Artvin Hopaspor-Kepez Belediyespor: 2-2

Fatsa Belediyespor-Akhisarspor: 2-1

Güneş Holding Çankaya FK-Bursa Yıldırımspor: 2-2

KAYNAK: AA

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