TFF 3. Lig bu gün oynanan maçların toplu sonuçlar

TFF 3. Lig'de 12. haftasında Müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:
1. Grup:
BC Group Ağrı 1970-Karşıyaka: 0-0
Çatalcaspor-Eskişehirspor: 1-1
Amasyaspor FK-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Yomraspor-Edirnespor: 2-1
Nevşehir Belediyespor-Belediye Derincespor: 3-0
Belediye Kütahyaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-0
52 Orduspor FK-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0
Entegre Solar Elazığspor-1922 Konyaspor: 1-2
Yeni Mersin İdmanyurdu-Hacettepe 1945: 2-0
2. Grup:
Amberçay Eynesil Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Ergene Velimeşespor-Turgutluspor: 0-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-Orduspor 1967: 1-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Kuşadasıspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3-0
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Karaman FK: 0-0
Armoni Alanya Kestelspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 3-0
Bulvarspor-23 Elazığ FK: 3-0
3. Grup:
68 Aksaray Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Niğde Anadolu FK-Malatya Arguvanspor: 0-3
Siirt İl Özel İdaresi-Efeler 09: 0-0
Bergama Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor: 3-1
Beyoğlu Yeni Çarşı-Osmaniyespor: 4-1
Bitexen Sapanca Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor: 1-0
Artvin Hopaspor-Kepez Belediyespor: 2-2
Fatsa Belediyespor-Akhisarspor: 2-1
Güneş Holding Çankaya FK-Bursa Yıldırımspor: 2-2
KAYNAK: AA