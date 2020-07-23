TFF 3. Lig Play-Off 2. grupta finalin adı belli oldu: Karşıyaka-Turgutluspor

TFF 3. Lig'de üst lige yükselme karşılaşmaları sürüyor. 2. grupta Antalya'da oynanan maçların ardından finalin adı belli oldu.

Antalya'da oynanan play-off yarı final müsabakalarında Karşıyaka, Belediye Derincespor'u 1-0, Turgutluspor ise Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Karşıyaka ve Turgutluspor finalde rakip oldu. İki takım 26 Temmuz'daki finalde karşılaşacak.

Play-off 3. Grup yarı finalinde ise bugün Somaspor-Muğlaspor ve Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçları yapılacak.

TURGUTLUSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI ÖZETİ

Stat: Calista Sports Center

Hakemler: Turgut Doman, Oğuz Terzi, Mehmet Ali Akkor

Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Mehmet, Doğan, Kadir Yazıcı, Emre Keskin(Kadir Torbacı dk.65), Samet, Necmi(Ferhat dk.73), Abdülkadir, Onur(Özcan dk.90), Ergun(Mithat dk.65)

Esenler Erokspor: İsmet, Hüseyin, Erol(Rahmi dk.61), Gökcan (81 Sinan dk.81), Efe Can(Haydar dk.86 ?) Alper, Emre(Savaş dk.86 ?), Umut, Abdurrahman(Eren dk.86 ?) Şahin, Halil

Goller: Umut (dk.48) (Esenler Erokspor), Kadir Torbacı (dk.76), Abdülkadir (dk.82) (Turgutluspor)

Sarı kartlar: Kadir Yazıcı (Turgutluspor), Emre, Erol, Umut (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Rahmi (dk.90+5) (Esenler Erokspor)

KARŞIYAKA'DA HEDEF 2. LİG

Bu sonuçla Karşıyaka, 3. Lig play-off finaline yükseldi. İzmir ekibi, yarı finalin diğer ayağında Esenler Erokspor’u 2-1’lik skorla deviren Turgutluspor ile eşleşmiş oldu. Karşıyaka - Turgutluspor play-off final mücadelesi 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00’de Titanic Mardan Stadyumu’nda oynanacak. Bu sezon ligde bir kez karşılaşan iki ekibin İzmir’deki mücadelesinde kazanan taraf 2-1’lik skorla Manisa temsilcisi olmuştu. Yeşil-kırmızılılar bu maçı kazanarak, 2. Lig’e çıkmak istiyor.