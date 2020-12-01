TFF açıkladı! Beşiktaş ve Fenerbahçeli yönetici PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı açıklama ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimleri duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün yöneticisi Alper Pirşen ve Beşiktaş yöneticisi Enis Ulusoy, derbi sonrası sportmenlik dışı açıklamalarda bulunmaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ AŞ. Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve 29.11.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALPER PİRŞEN'in 29.11.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ AŞ. Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ AŞ. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ENİS ULUSOY'un 29.11.2020 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."