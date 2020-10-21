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TFF açıkladı: Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica etik kuruluna sevk edildi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından etik kuruluna sevk edildi.

TFF açıkladı: Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica etik kuruluna sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın etik kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübünün teknik sorumlusu Marius Ninel Sumudica'nın, 29 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamaları nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliğince başlatılan soruşturma tamamlanmış olup, Marius Ninel Sumudica'nın, Etik Kurulu Talimatı'nın "Genel Yükümlülük" ve "Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma" yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 10. maddesi ve 12/d. maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir." 

MARİUS SUMUDİCA KİMDİR?

Marius Șumudică, 4 Mart 1971 tarihinde Romanya Bükreşte dünyaya gelmiştir. Rumen asıllı teknik direktör ve eski futbolcu olan Șumudică, son olarak Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında görev yapmıştı.

Kariyerinde bir çok başarı bulanan Șumudică, şu an Gaziantep FK teknik direktörüdür.

Marius Sumudica neden etik kuruluna sevk edildi?

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