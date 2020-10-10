TFF açıkladı: Localara yüzde 50 seyirci alınacakBir haftalık bebeğini internetten satışa çıkardı: Ayakkabı alacaktımBakan Kurum: Gece - gündüz çalışacağız10 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Putin ile görüşen Ruhani'den ateşkes değerlendirmesiAzerbaycan'dan Ermenistan'a operasyon ayarı!Çılgın sayısal loto sonuçları 10 Ekim 2020 | Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranıTrabzonspor'dan tarihe geçen hakem protestosu!Emekli ve memurlara müjde! Aile yardımları zamlanıyorHatay'da ciğerimiz yanıyor! Çok acı görüntüler...
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. TFF açıkladı: Localara yüzde 50 seyirci alınacak

TFF açıkladı: Localara yüzde 50 seyirci alınacak

Son dakika haberi... TFF, koronavirüs salgını tedbirlerinin alınması şartıyla lig ve kupa maçlarında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi.

TFF açıkladı: Localara yüzde 50 seyirci alınacak

TFF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT