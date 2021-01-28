TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Serdar Aziz ve Gustavo maaşlarında indirime gittiler"

D-Smart platformunun Smart Spor kanalında yayınlanan "Bol'ca Futbol Özel" programına konuk olan Nihat Özdemir, gündeme dair bir dizi açıklamada bulundu. Fenerbahçe'nin limit sorunu hakkında konuşan Özdemir, Serdar Aziz ve Luiz Gustavo'nun harcama limitindeki problemi aşmak adına maaşlarında indirime gittiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin transferleri hakkında Smart Spor'a açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Fenerbahçe, harcama limitini açabilmek için Serdar Aziz ve Luiz Gustavo'nun ücretini düşürdü. Mesut Özil, Fenerbahçe için çok önemli bir transfer. Fenerbahçe, Mesut Özil'i Rizespor maçında oynatabilir" diye konuştu.

FENERBAHÇE 4. YILDIZI ALSIN

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması gerektiği hakkındaki talebini de değerlendiren Nihat Özdemir, "Geçmiş şampiyonlukların sayılması için bize bir başvuru yok. Sayın Hüsnü Güreli döneminde olabilir. TFF'ye gittiğimde hukukçu arkadaşlarıma bu dosyayı soracağım. Fenerbahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var." dedi.