TFF Başkanı Nihat Özdemir'den dikkat çeken açıklama: Son 3 hafta seyircili oynanabilir

TFF Başkanı Nihat Özdemir bir derginin Instagram canlı yayınına konuk oldu. Özdemir, liglerin seyircili oynanabilme ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"ŞARTLAR İZİN VERİRSE SON 3 HAFTA SEYİRCİLİ OLABİLİR"

Temmuz ayında koronavirüs ortadan kaybolur ve şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz oynatmak ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir.

TRABZONSPOR'UN MEN CEZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir,Trabzonspor'un men cezasına ilişkin de açıklamada bulundu.

Özdemir, konuya ilişkin olarak "Trabzonspor'un men cezası aniden ortaya çıkmış bir konu değil. Bu konuyu biliyor ve takip ediyorduk. 2019 yılı içindeki finansal bir konu. Birçok haklı noktamız olduğuna inanıyoruz. Bu UEFA'nın değil bir üst kurulun verdiği bir karar. TFF ve Trabzonspor olarak gücümüzü birleştirdik. İnşallah mutlu sona kavuşacağız. Trabzonspor'un Avrupa'da yer alması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Özdemir "UEFA'nın yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı bugüne kadar destek oldu, bugünden sonra da destek olacak. Görüşmelerimizi yaparak Trabzonspor'u sıkıntılı durumdan çıkaracağız." dedi.