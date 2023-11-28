TFF cezayı kesti! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının hakemleri ile ilgili karar verildi

Trendyol Süper Lig'i 13 haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe- Fatih Karagümrük maçında Fatih Karagümrük'ün bariz penaltısını vermeyen orta hakemi Arda Kardeşler ile 'VAR' hakemi Hüseyin Göçek hakkında TFF karaını verdi.

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TFF cezayı kesti! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının hakemleri ile ilgili karar verildi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından hakem yönetimi gündem olurken, maçın hakemi Arda Kardeşler ve VAR hakemi Hüseyin Göçek büyük tepki çekti.

TFF'İN HÜSEN GÖÇEK VE ARDA KARDEŞLER KARARI

Tüm bu yaşananların ardından Merkez Hakem Kurulu konuyla ilgili flaş bir karar aldı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre MHK, Fenerbahçe-Karagümrük maçı VAR Hakemi Hüseyin Göçek ve AVAR Hakemi Bülent Birincioğlu’nu devre arasına kadar dinlendirmeyi düşünüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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