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  3. TFF duyurdu! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma açıldı

TFF duyurdu! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma açıldı

TFF, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hakemi Arka Kardeşler'in para atışını Bitcoin ile yapması üzerine soruşturma açıldığını duyurdu.

TFF duyurdu! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma açıldı

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK’nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır.

Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır. 

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

TFF duyurdu! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma açıldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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