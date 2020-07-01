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TFF Süper Lig'de 32. ve 33. hafta maç programını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 32. ve 33. hafta maç programını açıkladı. 33. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.

TFF Süper Lig'de 32. ve 33. hafta maç programını açıkladı!

TFF, Süper Lig'de 32 ve 33'üncü hafta maçlarının programını açıkladı.

İki haftanın maç programı şu şekilde:

32. HAFTA

11 TEMMUZ CUMARTESİ:

21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

12 TEMMUZ PAZAR:

18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

13 TEMMUZ PAZARTESİ:

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

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33. HAFTA

17 TEMMUZ CUMA:

21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

18 TEMMUZ CUMARTESİ:

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

19 TEMMUZ PAZAR:

18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

20 TEMMUZ PAZARTESİ:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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