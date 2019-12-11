TFF ve Fenerbahçe ligi dizayn mı ediyor? Bomba iddia!

Spor gündemini sarsan iddia! Fenerbahçe ve TFF bir oldu, ligi birlikte dizayn ediyorlar... Bu iddiaların kaynağı usta yorumcu Erman Toroğlu. Ancak uzun yıllardır süregelen bir mevzu olan Fenerbahçe'nin hakemlerle, TFF'yle ve başkanlarla olan ilişkisi, bu iddialar için de ayrı bir düşündürdü.

Bu görüşme, Nihat Özdemir'in neden şahsi odasında yapıldı? Ne konuşuldu? Bütün eski ve daimi Fenerliler nasıl "tesadüf eseri" bir araya geldi? Son zamanlarda Fenerbahçe için göze batan hakem kararlarının hemen üstüne olması ne kadar büyük bir rastlantı olabilir? İşte Erman Toroğlu'nun köşe yazısında ele aldığı o iddia...

ZORLU'DA LİGİ DİZAYN MI ETTİNİZ

Tarih 5 Aralık, günlerden Perşembe saat 16.50, yer Zorlu Center NİHAT ÖZDEMİR'İN bürosu. Ağır misafirler ayrı ayrı gelmeye başlıyorlar. Peki, nereye? Nihat Özdemir'in bürosuna. Ağır misafirler kimler mi? İkisi ALİ KOÇ İLE SEMİH ÖZSOY. Diğeri kim? Bence size 5 isim sorsam yine bilemezsiniz. Neden? Haydi, onlar F.Bahçe'de yönetici. Arkadaşlar, dostlar. Diğeri kim? MHK Başkanı ZEKERİYA ALP. Haydaaa. Buyurun cenaze namazına.

Toplantı 2.5 saat sürüyor. Arkadaşlar bu toplantıyı neden Nihat Özdemir'in özel bürosunda yapıyorsunuz? Nihat Özdemir TFF Başkanı, gidersiniz futbol federasyonuna açıkça konuşursunuz. Neden gizli gizli, kaçak girip görüşüyorsunuz?

Size bu toplantıyla ilgili herhalde 50 tane soru yöneltebilirim. İsterseniz başlayalım. Birinci soruyu zaten yönelttim, neden Nihat Özdemir'in özel bürosu?

İkinci soru, kulüplerin federasyonla ilgili olan dertlerini mi konuştunuz?

Yoksa Fenerbahçe'nin bazı dertleri sıkıntıları vardı onu mu federasyon başkanına ilettiniz? Fenerbahçe'nin hakem hatalarından dolayı kaybettiği puanlardan mı bahsettiniz? Başka takımların sorunlarını veya rahatsızlıklarını mı Nihat Özdemir'e söylediniz?

Kulübünüzün mali durumunu Nihat Özdemir'e mi anlattınız? Transfer yasaklama oranının çok düşük olduğunu, yükseltilmesini mi istediniz? Gibi gibi sorular… Peki, Zekeriya Alp'in bunlarla ne alakası var? Zekeriya Alp'e "Şu hakemi Fenerbahçe maçına vermeyin, şu hakemleri Fenerbahçe maçlarına verebilirsiniz"i mi sorup tartıştınız? Hem kendi takımınızın hem de rakiplerinizin maçlarına hangi hakemlerin tayin edilip, edilmeyeceğini mi tartıştınız Zekeriya Alp ile veya bazı hakemleri veto ettiğinizi mi söylediniz Zekeriya Alp'e?

Yahu beyler siz değil misiniz beni ve Zeki Uzundurukan'ı 6222'den Cumhuriyet savcılığına şikâyet eden? Üstelik de gerekçesini sporda şiddet olarak göstererek. Yoksa lig dizayn ediliyor diye şikâyet ettiğiniz insanlara karşılık ligi dizayn mı etmeye kalktınız? Bu toplantıda 2.5 saat ne yaptınız? Neden gizli toplandınız? Bunun hesabını kamuoyuna nasıl vereceksiniz? Fenerbahçe bu hafta lider Sivas'a gidiyor. Haftaya ise Beşiktaş ile oynayacak. Beyler ateşle oynadınız! Futbolun altına dinamit koydunuz!

Bundan sonra ayyuka çıkacak laflara ne cevap vereceksiniz? Yahu kardeşim siz nasıl acemi insanlarsınız. Siz bugün bu işlere girerseniz nasıl dedikoduların önüne geçeceksiniz?

Yıllardır Zekeriya Alp, Koç grubuna yedek parça yaptı. Burada yedek parça masraflarını mı konuştunuz? Zekeriya Alp'e, "Niye bu parçaları pahalı yaptınız?" mı dediniz.

Bunu dediyseniz neden Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in odasında yaptınız?

Yazıklar olsun hepinize.

Ali Koç ve ekibi savcılığa yine şikâyet ederler herhalde. Bakarsınız bazı taraftarlar bazı televizyon binalarını ve gazeteleri basar, meşale yakıp küfürler ederler.

Beyler bu yaptığınız işlerle Türk futbolunu öldürüyorsunuz. Yazının başında buyurun cenaze namazına demiştim.

Şimdi kamuoyu bu sorduğum soruları yarın nasıl çoğaltacaktır göreceksiniz.

Hesabı bana değil Türk halkına vereceksiniz, hepinize hayırlı işler…