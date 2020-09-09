TFF ve misli.com arasında sponsorluk anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig için misli.com ile sponsorluk anlaşması yaptı. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can ve TFF yöneticileri katıldı.

"GENÇ OYUNCULAR KAZANACAĞIZ"

Törende bir konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Atacağımız imza, illegal bahisin önlenmesi için önemli bir adım olacaktır. Maç yayınlarıyla futbolcular daha motive olacaktır. Genç oyuncular kazanacağız. İnşallah 2. ve 3. Lig'deki tüm takımlarımız ekonomik olarak düzlüğe çıkacaktır. Yeni sezonda kulüplerimizin daha iyi kadrolar oluşturmasına yardım edecektir. Kaynakları büyütürken denetimleri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özdemir, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu ile ilgili sorulan soruya, "Yayıncı kuruluşla toplantılarımız devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde de bu toplantıları seri olarak yaparak anlaşma noktasını bulacaktır. En kısa zamanda anlaşma yapacağımızı umut ediyoruz" şeklinde cevap verdi.

Sponsorluk anlaşması atılan imzaların ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.