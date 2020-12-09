Irkcılık nedeniyle yarıda kalan PSG Başakşehirspor maçı bu gün aynı saatte kaldığı yerden takrar oynanacakBarcelona Juventus maç özeti ve golleri izle 3-0!Leipzig Manchester United maç özeti ve golleri izle 3-2!Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söyleme tepki gösterdiSon dakika... TFF'den Pierre Webo’ya yapılan ırkçılık söylem hakkında açıklamaSon dakika... Başakşehir maçı apar topar terk etmişti! UEFA bakın nasıl açıklama yaptı!Constantin Sebastian Colțescu kimdir? | Hangi ülkenin hakemidir?Başakşehir sahadan neden çekildi? | Başakşehir maçı neden durdu? | Pierre webo ırkçılık skandalıBaşakşehir - PSG maçının 4. hakemi Pierre Webo'ya ne dedi? Constantin Sebastian Colțescu kimdir ve hangi ülkeden?Başakşehir ırkçılık skandalı nedeniyle sahadan çekildi
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika... TFF'den Pierre Webo’ya yapılan ırkçılık söylem hakkında açıklama

Son dakika... TFF'den Pierre Webo’ya yapılan ırkçılık söylem hakkında açıklama

Son dakika... Medipol Başakşehir, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelede maçın 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yapılan ırkçılık söylemi ortalığı karıştırdı. Türkiye Futbol federasyonu konuyla ilgili sıcağı sıcağına açıklama yaparak "asla kabul edilemez bir suç ve utançtır" dedi.

Son dakika... TFF'den Pierre Webo’ya yapılan ırkçılık söylem hakkında açıklama

Son dakika...  Paris Saint-Germain'e deplasmanda konuk olan İstanbul Başakşehir, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemde bulunulduğu gerekçesiyle protesto amacıyla sahayı terk etmişti. Bunun üzerine  TFF açıklama yaptı.

"asla kabul edilemez bir suç ve utançtır"

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır. 

Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Servet Yardımcı, ayrıca TFF yetkilileri, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve UEFA yetkilileri ile temasa geçmiştir. 

Türkiye Futbol Federasyonu, bu gece yaşanan olayın takipçisi olacak, gerekli tüm soruşturmaların yapılmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir’in yanında olacaktır. 

Üyesi olduğumuz UEFA’nın, yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu 
 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT